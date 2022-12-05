Окупант встиг сказати дружині, що його везуть на розстріл, а вдові пообіцяли надіслати гроб

Росіяни продовжують шокувати світ жорстокістю. На своє "гарматне м'ясо" країні-окупантці теж абсолютно байдуже.

Загарбник Віктор Севальньов перебував у лікарні після поранення. На той момент можна сказати, що йому пощастило, адже зазвичай своїх поранених окупанти кидають напризволяще.

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Водночас далі фортуна повернулася до ворога іншим боком. Вже 20 листопада він зателефонував дружині й заявив, що його збираються розстріляли через дезертирів.

Сьогодні я завтра інший, от і все. Ми для них – забійний матеріал. міноборони розстрілює людей. Вони знають, що ми двохсоті і їм пох**у. Я хотів би назад, де я був, а вони мені не дають. Якби я знав, що то така війна. Не посилайте сюди людей, годі,

– бідкався ворог дружині.

А вже 1 грудня дружині зателефонували з міноборони й повідомили, що її чоловік "загинув від осколкових поранень". Як моральну компенсацію жінці пообіцяли надіслати цинковий гроб з тілом чоловіка.

Раніше на війні загинув син Севальньова.

Загальні втрати ворога

Окупанти постійно йдуть в мінуси. Колосальних втрат їм завдають українські захисники та захисниці. Станом на 5 грудня вже відомо про щонайменше 91 690 ліквідованих окупантів. Також знищили: