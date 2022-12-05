Окупант встиг сказати дружині, що його везуть на розстріл, а вдові пообіцяли надіслати гроб
Джерело:The Insider
Росіяни продовжують шокувати світ жорстокістю. На своє "гарматне м'ясо" країні-окупантці теж абсолютно байдуже.
Загарбник Віктор Севальньов перебував у лікарні після поранення. На той момент можна сказати, що йому пощастило, адже зазвичай своїх поранених окупанти кидають напризволяще.
Зауважте У Маріуполі "бавовна" вразила системи російської ППО: втрати особового складу вже не рахують
Водночас далі фортуна повернулася до ворога іншим боком. Вже 20 листопада він зателефонував дружині й заявив, що його збираються розстріляли через дезертирів.
Сьогодні я завтра інший, от і все. Ми для них – забійний матеріал. міноборони розстрілює людей. Вони знають, що ми двохсоті і їм пох**у. Я хотів би назад, де я був, а вони мені не дають. Якби я знав, що то така війна. Не посилайте сюди людей, годі,
– бідкався ворог дружині.
А вже 1 грудня дружині зателефонували з міноборони й повідомили, що її чоловік "загинув від осколкових поранень". Як моральну компенсацію жінці пообіцяли надіслати цинковий гроб з тілом чоловіка.
Раніше на війні загинув син Севальньова.
Загальні втрати ворога
Окупанти постійно йдуть в мінуси. Колосальних втрат їм завдають українські захисники та захисниці. Станом на 5 грудня вже відомо про щонайменше 91 690 ліквідованих окупантів. Також знищили:
- танків – 2924 (+2) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5900 (+8) одиниць;
- артилерійських систем – 1914 (+6) одиниць;
- РСЗВ – 395 (+0) одиниць;
- засобів ППО – 211 (+1) одиниць;
- літаків – 281 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 264 (+1) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9) одиниць;
- крилатих ракет – 531 (+0) одиниць;
- кораблів / катерів – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4497 (+18) одиниць