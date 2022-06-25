Окупанти самі розуміють, що Росія глобально вже програла, – Цимбалюк

Російські окупанти вже розуміють, що глобально програли війну проти України. Вони не зможуть виконати своє головне завдання.

Про це під час стріму на ютубі 24 каналу заявив український журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, російські загарбники вже розуміють, що в глобальному сенсі вони програли цю війну. Через це в них виникають абсолютно неадекватні та комічні ідеї.

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Просять ще 500 тисяч "гарматного м'яса" на Донбас

Російські загарбники поступово усвідомлюють, що не можуть виконати головне завдання Володимира Путіна – ліквідувати незалежну Україну. У них буквально недостатньо сил, щоб продовжувати вести масштабні наступальні операції та окуповувати нові території.

Цимбалюк згадав про дещо істеричну та смішну заяву одного з російських військових кореспондентів, який бігає з камерою в зоні бойових дій. Той взагалі заявив, що для виконання усіх завдань потрібно ще відправити на Донбас щонайменше 500 тисяч солдатів.

Він буквально сказав, що на Донбас треба ще 500 тисяч солдатів. Бо в іншому випадку нібито виконати завдання неможливо, – розповів Цимбалюк.

Російський кореспондент навіть придумав, звідки можна дістати таку значну кількість "гарматного м'яса". Він запропонував мобілізувати охоронців продуктових магазинів.

Цимбалюк здивувався від такої смішної заяви російського кореспондента. Це просто "геніальне" розв'язання усіх проблем.

"Якщо всіх охоронців продуктових магазинів відправлять на Донецьк та Луганськ, то станеться цікаве явище. Ковбасу в продуктових магазинах просто покрадуть. І не тільки в продуктових", – зазначив Роман Цимбалюк.

Буде цікаво – дивіться стрім журналіста Романа Цимбалюка на ютубі 24 каналу

Росія почала менше залучати військових кореспондентів

В Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО зауважили, що на російських пропагандистських каналах стало значно менше сюжетів за участі військових кореспондентів. На старті наступальних операцій вони часто залучали цих посіпак. Але зараз їх практично немає – ЗМІ ретранслюють лише офіційні пропагандистські матеріали про успіхи загарбників.

Причини можуть бути різні. Серед ймовірних – "професійна" робота кореспондентів, які випадково наводили артилерію Збройних Сил України на склади боєприпасів чи інші важливі позиції окупантів. Також цілком реально, що в окупантів поменшало приводів для оптимістичних сюжетів.