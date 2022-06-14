Окупанти самі зливали паливо після "розмови": як пересічні українці зялякували росіян на Півночі

Українці вже неодноразово зупиняти просування ворога. Так, стало відомо, що на Півночі місцеві так залякали окупантів, що ті самі зливали паливо та віддавали людям, аби не йти далі.

Про це 24 каналу розповів речник Центру національного спротиву. За його словами, окупанти зараз дуже налякані.

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Він пояснив, що коли ворог перебуває три місяці не на своїй землі, він постійно наляканий, обертається, бо тут його хочуть вбити.

"Морально-психологічний стан такого війська дуже низький. І в потрібний момент вони просто складуть зброю і не будуть чинити спротиву нашому контрнаступу", – вважає експерт.

Речник Центру національного спротиву розповів яскравий приклад роботи українців у північних регіонах нашої країни. За його словами, коли велика техніка колонами заходила до міст, місцеві мешканці робили цікаві "методи впливу" на загарбників.

Були випадки, коли чоловіки брали чарки, горілку і йшли до російських військових. Казали, що "ви нас "звільняєте", і говорили окупантам, що поруч стоять кілька бригад ЗСУ. Кілька таких історій, і окупанти самі позливали паливо та віддали місцевим, щоб просто не просуватися далі. Вони боялися йти в наступ,

– каже він.

Такими залякуваннями наші звичайні громадяни зупиняли ворогів. І досі роблять це успішно.

Втрати та низький дух окупантів

Російські військові зазнають колосальних втрат на війні проти України. Через це вони масово відмовляються вступати в бій з відважними українськими оборонцями.

Так, СБУ перехопила нову розмову російського окупанта з дружиною. У ній боєць бідкався, що його товариші по службі відмовилися воювати. Каже, що лише 1 з 10 окупантів готовий вступати у бій зі ЗСУ.

Лише за минулу добу, 13 червня, українські оборонці ліквідували 200 ворожих бійців. Загальні втрати ворога за понад 3 місяці війни становлять:

особового складу – 32 500 бійців;

танків – 1 434;

бойових броньованих машин – 3 503;

артилерійських систем – 721;

РСЗВ – 229;

засоби ППО – 97;

літаків – 213;

гелікоптерів – 179;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 588;

крилаті ракети – 125;

кораблі /катери – 13;

автомобільної техніки та автоцистерн – 473;

спеціальна техніка – 54.

Інтерв'ю з речником Центру національного спротиву: дивіться відео