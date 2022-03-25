Окупанти ще мають достатньо сил, щоб продовжувати наступ на Україну, – ЗСУ

Українські герої завдали ворогу шалених втрат бойової техніки та особового складу. Втім, російські окупанти ще мають сили для наступу та не збираються відступати.

Збройні Сили України заперечують інформацію, що у ворога закінчуються сили. Окупанти мобілізують Дагестан та готуються продовжити наступ на Україну.

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Наступ на Україну продовжиться

Як повідомив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, в окупантів попри великі втрати є сили для продовження війни проти України.

Противник активно веде вогонь, особливо по військовій інфраструктурі, військовим об'єктам. Сили у ворога ще є, і він найближчим часом намагатиметься вводити їх у дію,

– зазначив Грузевич.

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