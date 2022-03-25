Окупанти ще мають достатньо сил, щоб продовжувати наступ на Україну, – ЗСУ

25 березня 2022 , 17:56
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Джерело:

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Українські герої завдали ворогу шалених втрат бойової техніки та особового складу. Втім, російські окупанти ще мають сили для наступу та не збираються відступати.

Збройні Сили України заперечують інформацію, що у ворога закінчуються сили. Окупанти мобілізують Дагестан та готуються продовжити наступ на Україну. 

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Наступ на Україну продовжиться

Як повідомив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, в окупантів попри великі втрати є сили для продовження війни проти України. 

Противник активно веде вогонь, особливо по військовій інфраструктурі, військовим об'єктам. Сили у ворога ще є, і він найближчим часом намагатиметься вводити їх у дію,
– зазначив Грузевич.

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Автор: Ярослав Сиваківський