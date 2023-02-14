Думають, як доставляти боєприпаси з найвіддаленіших точок: де росіяни ще мають сили для наступу

У російських окупантів все ще достатньо ресурсів для ведення бойових дій. Однак загарбники розуміють, що скоро в них буде брак боєприпасів.

Про це повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, зараз ворог думає, як доставляти боєприпаси з найвіддаленіших куточків.

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Де окупанти ще мають сили для наступу

Як розповів Череватий, наразі вогневі удари окупанти концентрують там, де їм найбільше потрібно. Останніми тижнями рекордні обстріли зафіксували на Лиманському та Луганському напрямках, а також у районі Кремінної – там за цю добу було 345 обстрілів.

До того ж 234 обстріли зафіксували на Бахмутському напрямку.

Окупанти ще намагаються концентрувати вогонь там, де їм потрібно. Проте наші війська роблять все, щоб знизити їхні логістичні можливості,

– зазначив Череватий.

За його словами, українські захисники активно нищать польові склади загарбників. Тому ворог відсовує їх якомога далі від лінії фронту.

Череватий зазначив, що наразі окупанти вже думають про доставку боєприпасів з центральних та найвіддаленіших регіонів Росії.

"Також вони ведуть переговори з іншими країнами. Бо бачать, що в них буде брак боєприпасів", – додав речник.

Росія використовує снаряди, які виготовлені 40 років тому

Нещодавно стало відомо, що через виснаження запасів озброєнь Росія змушена використовувати боєприпаси, вироблені понад сорок років тому, надійність яких – вкрай низька.

Як виявилось, Росія почала постачати у війська боєприпаси зі старих арсеналів, багато з цих боєприпасів виготовлені десятиліття тому, і їх використання пов'язане з ризиком.