Окупанти щільно мінують дороги й ліси на всіх тимчасового окупованих територіях

Російські окупанти мінують дороги на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема на Херсонщині та Харківщині.

Окупанти мінують ґрунтові дороги, поля та посадки. Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міноборони.

Зауважте Ворог використовує і фосфорні бомби, і касетні боєприпаси на Криворіжжі

Де замінували дороги

У розвідці повідомили, що окупанти у ніч на 18 квітня замінували ділянку Наддніпрянське – Олександрівка на трасі Херсон – Снігурівка. Загарбники заклали вибухівку на дорозі, в полі та на посадках.

На території Великобурлуцького району на Харківщині прохід для місцевих мешканців можливий лише на територію Росії, бо всі дороги з української сторони – заміновані. Окупанти пояснюють це тим, що замінували дороги для того, щоб не пускати українську гумдопомогу та нібито "диверсантів".

До теми – окупанти продовжують обстріл будинків мирних мешканців: дивіться відео