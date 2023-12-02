Окупанти штурмували Авдіївку: у Генштабі розповіли, де ще наступав ворог

Російські війська продовжують наступальні операції на Сході. Противник намагався штурмувати та захопити Авдіївку. Водночас Сили оборони стійко тримають оборону.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ станом на ранок 2 грудня. Також там розповіли про оперативну ситуацію на інших напрямках фронту.

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На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат,

– повідомили у зведенні.

Також російські війська відбили наступальні дії противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито 21 атаку.

Де ще вів штурми ворог

Російські війська намагались штурмувати на Куп'янському напрямку в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Тут Сили оборони відбили 13 атак.

Також противник вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, українські війська відбили 8 ворожих атак.

Щодо Бахмутського напрямку, то загарбники намагались штурмувати в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Силами оборони відбито 21 атаку.

Крім того, ворог заручився підтримкою авіації на Мар'їнському напрямку і намагався штурмувати в районі Новомихайлівки Донецької області. Спроби ворога закінчились нічим.

А на Запорізькому напрямку російські війська намагались відновити втрачене положення в районах Роботиного, здійснив 8 штурмів. Також намагався наступати в районі західніше Вербового Запорізької області, де наші захисники відбили ще 4 атаки.