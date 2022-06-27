Окупанти шукають акторів для "кіна" про гарне життя на Донбасі: після зйомок їх мобілізують

Російські загарбники перевершують самі себе у своїй цинічності – набирають акторів масовки, аби створити картинку нормального життя на окупованих районах Донеччини.

Джерела у розвідці повідомили 24 каналу, що росіяни уже тиждень намагаються знайти людей, яких повезуть на Донеччину. При цьому окупанти не соромляться вказувати, де відбуватимуться "зйомки".

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Та мовчать про те, що планують далі, після того, як "кіно" відзнімуть. Бо більшість акторів мобілізують і змусять воювати.

Російські окупанти вже десь тиждень набирають акторів. Зніматимуть про класне життя в дирі. Перевагу надають чоловікам, бо їх на вулицях не багато. А так, типу нормальне життя. Після зйомок більшість акторів залишаться та будуть мобілізовані,

– повідомили у розвідці.

Що обіцяють за такі послуги росіянам

Бажаючим обіцяють від 1300 рублів за зміну, що приблизно дорівнює 24$.

В оголошеннях, які відкрито публікують на російських сайтах, загарбники вказали, що їм потрібні люди всіх вікових категорій і з різною зовнішністю. Акторам обіцяють оплатити дорогу, їжу і проживання в "безпечних" місцях. Пишуть, що розглядають навіть студентів і людей без відповідного досвіду "акторства".

Судячи з пропозиції, збір акторів відбуватиметься в Санкт-Петербурзі, після чого росіян відвезуть на тимчасово окуповані українські території.

Росіяни шукають масовку для зйомок кіна про нормальне життя на Донбасі / Скриншот із сайту оголошень

Росіяни хочуть також мобілізувати "акторів"

До слова, британська розвідка опублікувала звіт, згідно з яким, Росія готується розгорнути великі резерви на Донбасі. Тож, не виключено, що здібних акторів залишатимуть у так званих "ДНР", "ЛНР" і змушуватимуть воювати проти українців.

Вони ж не підготовленні швидко стануть двохсотими і трьохсотими і таки повернуться в Росію. Адже, Росія аж ніяк не намагається зберегти життя своїх військових, та й про тіла теж не особливо турбується.

Так, сьогодні стало відомо про те, що додому повернувся ліквідований ЗСУ майор-льотчик Равіль Гаттаров. Його "денацифікували" захисники ще у березні. Однак, сміливості розповісти про втрату в російської влади не було.

Відомо, що Росія навмисно приховує шалені втрати, аби суспільство не розуміло масштаби поразки. Росіянам звикли показувати лише перемоги.

Станом на 27 червня в Україні загинули щонайменше 35 тисяч російських солдатів. Дані неточні через високу інтенсивність боїв. Найбільше втрат армія агресора 21 червня зазнала на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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