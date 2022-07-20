Батьки окупантів дають їм чіткі інструкції, як ламати руки й ноги, аби втекти з війни

Здається, шалена кількість цинкових трун, які прибувають до росії, змусила росіян про щось здогадуватися. Батьки окупантів допетрали, що в їхніх дітей найвищі шанси повернутися з війни саме в такий спосіб.

Шалені втрати росіян у війні проти України не на жарт налякали росіян. Вони почали вигадувати різні способи, які дозволять окупантам втекти з війни та мати бодай якийсь шанс на збереження життя.

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Корисні поради батьків окупантам

російські окупанти все частіше у розмовах з рідними говорять про те, що через страх смерті втрачають глузд і готові на все, аби лиш втекти з війни. Як завжди у випадку з росіянами, не обходиться й без анекдотичних ситуацій – виявляється, вони навіть не здатні собі нічого зламати без чиєїсь допомоги.

Служба безпеки України перехопила розмову росіянина з батьком. Той плаче через страх смерті та обіцяє зламати собі ногу на сходах. Важко уявити, що витворяв окупант на сходах, але йому вдалося зробити усе, окрім як зламати ногу, про що він повідомив батька під час наступної розмови.

Батько вирішив підтримати окупанта та поділитися "життєвою мудрістю".

Слухай, як в нас в молодості косили пацани. Обмотай рушником або ганчіркою руку, намочи її, підходиш до будь-якого кута і сильно рукою його б'єш. Це не так боляче, і перелом точно буде,

– радить батько окупанта.

російським окупантам варто усвідомити, що такий спосіб є чи не єдиним їхнім шансом зберегти життя. Ймовірність залишитися живим після зустрічі із ЗСУ дуже близька до нуля.

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