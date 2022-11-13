Командир – да*н повний: окупанти знову скаржаться на військове командування

Російський військовослужбовці жаліються родичам через провали на фронті. Оприлюднили розмову, як окупант розповідає матері про безглуздість командування своєї армії.

Найбільше окупанта обурює рішення командування про обладнання окопів. Розмову перехопила українська розвідка.

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Хочуть всіх в один окоп зігнати

Росіянин каже, що його командири хочуть усіх солдатів в один окоп зігнати. Каже, якщо туди прилетить снаряд, всі загинуть. Загарбник наївно думає, мовляв, командири цього не розуміють.

Додає, що в лавах їхньої армії щодня виникають конфлікти через це.

Росіянин жаліється мамі на командування: відео

Вже навіть сам окупант визнає, що їх командування наступає на ті самі граблі і все одно продовжує припускатися помилок. Натомість командир лише пропонує окупантам писати рапорт. Солдат на це відповідає, що командувач – "да*н повний".

Мам, тут дебілізм такий, розумієш? На одні й ті самі граблі наступаємо і все одно". Ми риємо окопи на місці, куди вже прилетів снаряд. Невже вони не розуміють, що ми станемо мішенню?

– плачеться росіянин.

Мати просить окупанта якнайшвидше повертатися додому, закликає до дезертирства. Каже, хай кидає все та біжить. Ймовірно, жінка не розуміє, що бігти загарбнику вже нема куди. Єдиний варіант врятуватись – здатись у полон.

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