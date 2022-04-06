Окупанти скучили за гарячим прийомом ЗСУ і націлилися на штурм трьох міст

На Луганському напрямку окупаційні війська РФ продовжують ведення штурмових дій у районах населених пунктів Попасна, Новотошківське, Рубіжне, Сєвєродонецьк. Успіху не мають. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Кого вполювала арта ЗСУ

Зі свого боку українська артилерія завдала вогневого ураження по місцях накопичення особового складу та техніки.

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Координати місць скупчення важкої бронетехніки й особового складу окупантів були надані ЗСУ і представникам розвідтовариства аналітичним відділом громадської ініціативи "Права Справа".

Нагадаю, напередодні була оприлюднена інформація аналітичного відділу громадської ініціативи "Права Справа" щодо місць накопичення важкої бронетехніки й ствольної артилерії окупантів в окупованому місті Первомайськ.

Зокрема, повідомлялося про логістичну базу окупантів на території промислової бази "ШПУ з буріння стволів і свердловин", яка розташована за адресою: місто Первомайськ, вулиця Воровського, 22.

Крім того, аналітичний відділ громадської ініціативи "Права Справа" передав координати місць скупчення особового складу окупантів у кількості до 100 осіб і місця зосередження паливозаправників та бойових машин.

За інформацією Оперативно-тактичного угруповання "Схід", за вказаними координатами українські воїни знищили: особового складу – до 80 осіб; БТР – 9; БМП – 10; БМ-21 – 1; автомобільної техніки – 17; паливозаправників – 2.

Нанесення вогневого ураження по скупченню особового складу та техніки підтверджено представниками окупаційної "адміністрації" на окремих територіях Луганщини.

Варто зауважити, що ворог навмисно розміщує військову інфраструктуру й техніку в місцях масового скупчення цивільного населення, використовуючи його як живий щит і тим самим унеможливлюючи відкриття вогню у відповідь з боку ЗСУ.

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Вкотре звертаю увагу, що з тилових районів окупованих територій Луганської області важка бронетехніка і вантажівки з особовим складом в напрямок окупованого міста Первомайськ переміщується трьома шляхами, а саме: через Кадіївський міст, через Сокологорівку і село Калинове.

За інформацією місцевих джерел "Правої Справи", останнім часом відзначається активна передислокація важкої бронетехніки і живої сили бойовиків з глибини окупованої території Луганщини в район окупованого міста Сватове. Мовиться про формування штурмової колони для захоплення міст Рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

Наразі, за інформацією місцевих джерел, концентрація живої сили окупантів зафіксована в районі Сватівського районного військового комісаріату (місто Сватове, вулиця Державна, 3) та Сватівського відділу поліції в місті Сватове, адреса: вулиця Державна, 11.

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