Окупанти спалили свій бліндаж разом зі зброєю і боєприпасами: епічне відео

1 жовтня 2021 , 18:16
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Джерело:

фейсбук 10 гірсько-штурмової бригади

10 гірсько-штурмова бригада, яка базується в Коломиї, відзначає річницю із дня заснування. 1 жовтня військові отримали несподіваний "подарунок" від бойовиків – ті спалили свій бліндаж.

Епічне відео з місця події опублікували у фейсбуці бригади. На кадрах зафільмували дим, на сторінці 10 гірсько-штурмової бригади звернули увагу на порушення заходів безпеки окупантами.

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"Несподіваний подарунок до дня частини нам принесли представники мокшансько-окупаційних військ. Вони так завзято святкували день створення 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", що спалили свій бліндаж разом з бронежилетами, зброєю та боєприпасами та засобами зв'язку", – мовиться у повідомленні.

Бойовики спалили свій бліндаж: дивіться відео

1 жовтня 10 гірсько-штурмовій бригаді виповнилося 6 років. В сучасних воєнних умовах, як зазначили власне військові – цілком серйозний вік.

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Що відомо про 10 гірсько-штурмову бригаду

Джерело: Вікіпедія

За рішенням міністра оборони України 1 жовтня 2015 року 10 окремий гірськопіхотний полк переформатували в 10 окрему гірсько-штурмову бригаду Сухопутних військ Збройних сил України з місцем дислокації у Коломиї.

Основне призначення – ведення бойових дій у гірсько-лісистій місцевості. 10 гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" має серйозний бойовий досвід у бойових завданнях.

Повний текст публікації:

І несподіваний подарунок до дня частини нам принесли представники мокшансько-окупаційних військ. Вони так завзято святкували день створення 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", що спалили свій бліндаж разом з бронежилетами, зброєю та боєприпасами та засобами зв'язку. Ок, нам сподобалось! Ми вимагаємо продовження цього феєричного шоу. Більше різноманітних порушень заходів безпеки, товариші бандити та злочинці! Так тримати! Зі Щитом! Слава Україні! 

Автор: Жанна Клименко