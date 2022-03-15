Окупанти спробували атакувати українських прикордонників на Донеччині, але отримали по зубах

Україна майже цілих три тижні чинить рішучий опір рашистським окупантам. Ввечері 15 березня орки намагались атакувати позицію прикордонників на Донеччині, але отримали по зубах.

Колоні ворожої бронетехніки не вдалось просунутись крізь позицію наших захисників. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

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Окупанти отримали по зубах

Російські загарбники спробували відкрити вогонь у напрямку позиції військовослужбовців Держприкордонслужби України на Донеччині. Втім разом з побратимами ЗСУ прикордонникам вдалось відбити наступ ворога.

У бою наші захисники знищили танк орків і бронемобіль "Тигр". Окупантам нічого не залишилось, окрім як розвернутись і піти у напрямку російського військового корабля.

Прикордонники з побратимами з інших структур сил оборони продовжують стримувати вороже вторгнення і вичищати українську землю від рашистської нечисті,

– підкреслили у ДПСУ.

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