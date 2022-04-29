Окупанти спробували штурмувати українські позиції на Луганщині: вижити вдалося небагатьом
Джерело:фейсбук 24 ОМБр імені короля Данила
Російські десантники намагалися штурмувати бойові позиції королівських піхотинців на Луганщині. Однак після провалу поставленого завдання, не усі росіяни залишилися живими.
Зокрема, з групи російських загарбників змогли вижити лише семеро осіб. Про це повідомили у пресслужбі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.
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Усіх інших окупантів ліквідували українські військові.
Удмуртія, Башкирія, Ростовська область – увесь "цвіт русского міра" ніс ідеї "великой России" у смугу відповідальності нашої бригади, але натомість отримав теплий прийом,
– розповіли у 24 ОМБр імені короля Данила.
Королівські піхотинці дали гідну відсіч окупантам / Фото 24 ОМБр імені короля Данила
Що відомо про втрати росіян в Україні
- З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона зазнає значних втрат. Станом на 29 квітня на війні загинули щонайменше 23 000 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки.
- Впродовж доби 28 квітня українським військовим вдалося ліквідувати приблизно 200 окупантів, а також знищити 16 танків, 29 броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 2 літаки, 7 автомобілів та 14 безпілотників.
- В одній з перехоплених СБУ розмов росіянин розповів, що вони скидають трупи своїх військових просто в ангари, навіть не знаючи, хто є хто.
- Варто зауважити, що дані з втратами окупантів в Україні не є остаточними, адже підрахунки ускладнює інтенсивність бойових дій.
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