Окупанти стріляли по житлових районах Харкова касетними бомбами, – СІТ

Дослідники Сonflict Intelligence Team повідомили, що житлові райони Харкова обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Мовиться і про касетні боєприпаси.

У CIT кажуть, що висновки зробили з відео, яке передали місцеві жителі журналістам. На кадрах видно, як хвостова частина реактивного снаряда пробила кілька перекриттів багатоквартирного будинку.

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Росіяни могли використовувати "Смерч" та "Ураган"

Дослідники припускають, що це могли бути РСЗВ "Смерч" та "Ураган". На записі з відеореєстратора від 7-ї дитячої лікарні Харкова є розриви, які CIT називає "ударом касетного боєприпасу".

Такі засоби поразки, які містять безліч розривних суббоєприпасів, не можуть застосовуватися вибірково, тому їх застосування по житлових кварталах — військовий злочин,

— зазначили в CIT.

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