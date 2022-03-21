Окупанти точно Маріуполь не візьмуть, – Веніславський

Ситуація на Маріупольському напрямку залишається однією з найскладніших. Маріуполь – у центрі світової уваги і преси. Це приклад того, як українські воїни дають відсіч рашистам.

Про це ефірі 24 каналу повідомив член Комітету нацбезпеки й оборони ВР Федір Веніславський. Він наголосив, що ніяких радикальних зрушень у просуванні ворога на жодному напрямку точно немає.

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Однак місто Маріуполь залишається заблокованим. Наразі українські та міжнародні дипломати ведуть перемовини, щоб забезпечити можливість евакуації мирного населення.

Я думаю, що Маріуполь вони точно не візьмуть. Тому що наші Збройні Сили, не зважаючи на те, що вони фактично в блокаді і в оточенні воюють, вони завдають відчутних втрат ворогу,

– запевнив Веніславський.

Над тим, аби місто мало все необхідне, як запевнив Веніславський, працює українська влада. Тож незабаром ми побачимо, що все буде добре, і у Маріуполі також.

Федір Веніславський про ситуацію на фронті: дивіться відео