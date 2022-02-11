Окупанти тричі порушили "тишу" і поранили українського військового

Російські окупанти 11 лютого тричі порушили режим тиші та поранили українського захисника. Наразі воїн перебуває у лікувальному закладі.

Пресслужба Операції Об'єднаних сил повідомила, що окупанти порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у межах ТКГ. Зокрема, відкривають вогонь у бік ЗСУ.

Зауважте Україна дала Росії відкоша в головній вимозі щодо Донбасу

Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний,

– мовиться у повідомленні.

Де було "найгарячіше"

Поблизу Мар'їнки окупанти залучили безпілотний літальний апарат. За його допомогою бойовики скинули постріл ВОГ-17.

У напрямку Невельського ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

У бік Пісків бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Окупанти розмістили понад 100 танків

У звіті ОБСЄ мовиться, що окупанти на Донбасі окупанти розмістили понад 100 танків.

Їх розташували за кілька десятків кілометрів від окупованих Донецька та Луганська.

Вони перебувають поза межами місць, виділених для зберігання.

Зокрема, їх зафіксували на полігонах у Покровці (36 кілометрів на схід від Донецька), Круглику та Терновому.

Як українські військові проводять протитанкові навчання: дивіться відео

Допис ООС:

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17.00 11 січня 2022 року

Слава Україні!

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу МАР'ЇНКИ російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

В напрямку НЕВЕЛЬСЬКОГО ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

У бік ПІСКІВ окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!