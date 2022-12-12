Окупанти з "Ураганів" обстріляли ринок у Гірнику на Донеччині: моторошні кадри
Джерело:Павло Кириленко
Російські загарбники 12 грудня обстріляли місто на Донеччині. У наслідок чергового тероризму окупантів 8 людей постраждали.
Окупанти зранку 12 грудня обстріляли місто Гірник у Донецькій області за допомогою РСЗВ "Ураган". Снаряди ворога влучили по центральній частині міста, в район продовольчого ринку.
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Черговий терор російських загарбників
За інформацією голови ОВА Павла Кириленка, внаслідок ворожої атаки було поранено вісім людей, їх доставили до лікарні. Медики надають допомогу постраждалим. Обсяги завданої шкоди встановлюються.
Держава-терористка безперервно тероризує мирних українців – стріляє і стрілятиме по цивільних, поки ми не виженемо її геть,
– наголосив Кириленко.
Також голова ОВА закликає всіх мешканців Гірника евакуюватися. "Не наражайте себе на небезпеку", – додав Кириленко.
Росіяни обстріляли Гірник: моторошні кадри з місця подій
Росіяни самі ж обстрілюють Донецьк
- В окупованому Донецьку у неділю, 11 грудня, лунали вибухи. Відразу два райони Донецька обстріляли з Макіївки.
- Росіяни традиційно звинуватили в обстрілі українських військових. Проте повідомлення про те, що ЗСУ воюють проти цивільних українських громадян – це провокація. Українські військові завдають ударів лише по базах окупантів, складах та важливих для росіян об'єктах.
- Попередній такий обстріл відбувся у п'ятницю, 9 грудня. Росіяни знову вдарили по Донецьку з території Макіївки. Також окупанти обстріляли Донецьк 6 грудня.
- Обстрілюючи Донецьк, росіяни намагаються не тільки дискредитувати ЗСУ. Також окупанти хочуть посіяти паніку серед людей та змусити їх вступити в лави російської армії.