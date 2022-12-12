Окупанти з "Ураганів" обстріляли ринок у Гірнику на Донеччині: моторошні кадри

Російські загарбники 12 грудня обстріляли місто на Донеччині. У наслідок чергового тероризму окупантів 8 людей постраждали.

Окупанти зранку 12 грудня обстріляли місто Гірник у Донецькій області за допомогою РСЗВ "Ураган". Снаряди ворога влучили по центральній частині міста, в район продовольчого ринку.

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Черговий терор російських загарбників

За інформацією голови ОВА Павла Кириленка, внаслідок ворожої атаки було поранено вісім людей, їх доставили до лікарні. Медики надають допомогу постраждалим. Обсяги завданої шкоди встановлюються.

Держава-терористка безперервно тероризує мирних українців – стріляє і стрілятиме по цивільних, поки ми не виженемо її геть,

– наголосив Кириленко.

Також голова ОВА закликає всіх мешканців Гірника евакуюватися. "Не наражайте себе на небезпеку", – додав Кириленко.

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