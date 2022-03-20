Окупанти з важкої артилерії обстріляли приватні будинки у Тростянці: загинули 3 пенсіонери

Російські окупанти 20 березня обстріляли з важкої артилерії приватні будинки у Тростянці на Сумщині. Загинули 3 людей.

У прокуратурі Сумщини повідомили, що російські окупанти знищили декілька будинків. Також ворог вбив трьох літніх людей, які там мешкали.

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Загинули 64-річний та 70-річний чоловіки та 73-річна жінка. Окрім того, ворог пошкодив іще декілька багатоквартирних житлових будинків та магазин.

Військові Росії обстріляли з важкої артилерії приватні будинки в Тростянці, що на Сумщині, 20 березня. У результаті загинули троє пенсіонерів,

– мовиться у повідомленні.

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