Не поділили горілку: кореспондент розповів, як окупанти вбили своїх волонтерів з Чувашії

У росіян на Півдні проблеми із дисципліною, адже їхні рядові військові не мають мотивації. Через це неподалік фронту в окупантів раз по раз виникають дивні ситуації, які не обходяться без стрілянини та жертв.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя. За його словами, окупанти не раді навіть своїм же волонтерам, які приїздять до них із країни-агресорки.

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Подробиці "дружнього вогню" на Запоріжжі

У окупантів на Запоріжжі велика біда: вбито двох волонтерів з Чувашії. Вони мали допомагати своїм краянам, яких перекинули на Південь України.

"Не зрозуміло, що саме сталося. Але відомо, що в окупантів з Чувашії є серйозні проблеми з алкоголем. Могли не поділити горілку, і в підсумку чуваші-окупанти вбили двох чувашів-волонтерів", – зазначив кореспондент 24 Каналу.



Пост про смерть волонтерів, яких застрелили свої ж / Necro Mancer

Кілька місяців тому на окупованому Запоріжжі трапився схожий випадок. Тоді двох російських волонтерів знайшли тяжко пораненими у посадці, при чому їхня машина зникла. Згодом вони померли в лікарні, а винних "не знайшли", тому що це були кадирівці.

"Тому можемо повідомити всіх росіян, які хочуть допомагати окупантам на території України, що їхня допомога тут не потрібна, а ризик загинути від рук своїх співгромадян є надзвичайно високим", – резюмує кореспондент 24 Каналу.

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