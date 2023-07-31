Не поділили горілку: кореспондент розповів, як окупанти вбили своїх волонтерів з Чувашії
У росіян на Півдні проблеми із дисципліною, адже їхні рядові військові не мають мотивації. Через це неподалік фронту в окупантів раз по раз виникають дивні ситуації, які не обходяться без стрілянини та жертв.
Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя. За його словами, окупанти не раді навіть своїм же волонтерам, які приїздять до них із країни-агресорки.
Дивіться також Раніше вмирали за 2 авто, тепер – за 2 колеса: як змінилися виплати окупантам
Подробиці "дружнього вогню" на Запоріжжі
У окупантів на Запоріжжі велика біда: вбито двох волонтерів з Чувашії. Вони мали допомагати своїм краянам, яких перекинули на Південь України.
"Не зрозуміло, що саме сталося. Але відомо, що в окупантів з Чувашії є серйозні проблеми з алкоголем. Могли не поділити горілку, і в підсумку чуваші-окупанти вбили двох чувашів-волонтерів", – зазначив кореспондент 24 Каналу.
Пост про смерть волонтерів, яких застрелили свої ж / Necro Mancer
Кілька місяців тому на окупованому Запоріжжі трапився схожий випадок. Тоді двох російських волонтерів знайшли тяжко пораненими у посадці, при чому їхня машина зникла. Згодом вони померли в лікарні, а винних "не знайшли", тому що це були кадирівці.
"Тому можемо повідомити всіх росіян, які хочуть допомагати окупантам на території України, що їхня допомога тут не потрібна, а ризик загинути від рук своїх співгромадян є надзвичайно високим", – резюмує кореспондент 24 Каналу.
Детальна розповідь про ситуацію в Запорізькій області: дивіться відео
Що відбувається на Запоріжжі: останні новини
- Збройні Сили України продовжують витискати окупантів з їхніх позицій. На Бердянському напрямку наші військові звільнили Старомайорське й ведуть бої за Урожайне.
- Раніше New York Times повідомили, що Україна ввела в бій додаткові сили на Мелітопольському напрямку. У Офісі Президента негативно сприйняли цю публікацію, зазначивши, що за "непродумані зливи" інформації Сили оборони платять набагато більшу ціну, ніж могли б.
- Водночас аналітики повідомляють, що внаслідок майже двох місяців українського контрнаступу Збройні Сили досягли першої лінії оборони росіян. Це дозволяє говорити про те, що контрнаступ є успішним.