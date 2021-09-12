Окупанти вбили на Донбасі українського воїна з Кіровоградщини: назвали ім'я героя

Поблизу села Причепилівка на Луганщині російські бойовики 11 вересня вбили українського захисника, сержанта Олексія Куленка. У героя залишилися 3 дітей.

Голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна розповіла, що воїн був родом з села Покотилово на Кіровоградщині. На військову службу героя призвали навесні 2021 року.

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Його родина зараз переживає страшні часи. І вся область тужить разом із нею. Нехай земля для Олексія буде пухом. Дякуємо за героїзм,

– напписала Чорна.

Куленко служив у 17-у окремому мотопіхотному батальйоні 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

Несумісне з життям осколкове поранення герой отримав під час бойового чергування. Окупанти вкотре зірвали режим тиші та обстріляли позиції ЗСУ.

У героя залишився батько та 3 дітей.

Пекельне 11 вересня на Донбасі: головне

Упродовж доби 11 вересня окупанти 14 разів порушили режим тиші. Бойовики гатили зі заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Загинули 2 українських героїв.

Також вороги поранили 9 воїнів, ще 1 український захисник отримав бойове травмування.

Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв зауважив, що ситуація на Донбасі – погіршилася.

За словами військового, "ворог здійснює обстріли українських позицій із застосуванням ствольної артилерії, мінометів, снайперської зброї, іноді – застосовують протитанкові ракетні комплекси".

Голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга повідомив, що 11 вересня ще 2 героїв з Кіровоградщини отримали важкі поранення. Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним героя.

Допис з фейсбук-сторінки Марії Чорної:

І знову на Кіровоградщині біда. Загинув наш старший сержант Олексій Куленко.

Під час виконання бойового завдання він отримав важке осколкове поранення, яке раптово обірвало його життя.

Олексій був родом із Новоархангельщини. У рідному селі Покотилово в чоловіка залишились батько і троє діток.

Його родина зараз переживає страшні часи. І вся область тужить разом із нею.

Нехай земля для Олексія буде пухом. Дякуємо за героїзм.

Вічна пам'ять!