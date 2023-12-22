Спалили розчленоване тіло: росіян, які вбили фермера-патріота на Харківщині, ідентифікували

Під час окупації Харківщини у липні 2022 року троє російських військових вбили фермера, розчленували його тіло та спалили. Загарбників вже ідентифікували СБУ та Нацполіція.

Так, йдеться про двох військовослужбовців 7 окремого мотострілецького полку збройних сил Росії Віталія Піддубного та Олексія Горбунова, а ще Руслана Гончарова – військового з 202 мотострілецького полку псевдореспубліки.

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Окупанти жорстоко вбили фермера

СБУ та Нацполіція встановили особи 3 загарбників, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення на тимчасово окупованій території Харківщини.

Навесні 2022 року Піддубний, Горбунов і Гончаров брали участь у захопленні Куп'янського та Ізюмського районів. Ці воєнні злочинці проводили там каральні акції проти місцевих жителів. Під час таких "рейдів" бійці Путіна масово викрадали та вбивали людей. Так, за даними слідства, під час одного з таких "нальотів" окупант застрелив цивільного.

На території Шевченківської громади Куп'янського району Піддубний застрелив з автомата місцевого фермера. Намагаючись приховати злочин, фігурант разом з Горбуновим та Гончаровим розчленували тіло вбитого чоловіка, а потім спалили його,

– повідомили в СБУ.

У поліції уточнили, що Піддубний родом з Курської області. У липні "Фанат" приїхав до фермерського господарства нібито з метою ремонту машини радянського виробництва.

Покликавши господаря, який мав проукраїнську позицію, окупант пострілом у голову вбив чоловіка, а автівку через несправність двигуна спалив,

– розповіли правоохоронці.

Ідентифікували 3 окупантів, які вбили фермера / Інфографіка СБУ

Росіяни також крали авто, побутову техніку та гроші

Ці загарбники вдиралися до помешкань цивільних, викрадали приватне майно, зокрема, автомобілі, двигун до човна, побутову техніку та гроші.

У разі спротиву – росіяни погрожували вбивством малолітніх дітей,

– підкреслили в СБУ.

У поліції додали, що в березні 2022 року з метою пересування околицями населених пунктів російські військові, погрожуючи зброєю, відібрали у місцевого жителя "Део". Через деякий час авто спалили в полі.

Правоохоронці вже задокументували, що в такий спосіб ці троє окупантів відібрали 6 легкових та вантажних авто. Награбоване майно, звичайно ж, намагалися переправити за місцем проживання в Росії.

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Крадене авто окупанти спалили в полі / Фото поліції

Воєнним злочинцям заочно повідомили про підозру

На підставі зібраних доказів усім трьом воєнним злочинцям заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, злочинні дії Піддубного, який застрелив фермера, додатково кваліфікували за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Кожного з них буде знайдено і покарано,

– підкреслили в СБУ.

У поліції зазначили, що загарбникам загрожує