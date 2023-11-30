Окупанти вдарили 8 ракетами С-300 по Донецькій області: постраждали діти, 5 людей шукають

Російські загарбники вночі 30 листопада випустили по Донецькій області 8 ракет С-300. Внаслідок обстрілів постраждав Покровський район області.

Під обстріл потрапили населені пункти Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини.

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Що відомо про обстріл Донецької області

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що росіяни одночасно вдарили по Покровському району Донеччини 6 ракетами С-300. Наразі рятувальники шукають ще 5 людей під завалами.

Клименко зазначив, що у Покровську серед постраждалих була родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Також у місті поранення зазнав ще 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.



Росіяни обстріляли ракетами С-300 Донецьку область / Фото Національної поліції України

Один зі снарядів вибухнув на подвір'ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок обстрілу зруйновано дах та стіни оселі, сім'я опинилася під завалами,

– сказав міністр.

Він зауважив, що парамедик поліції допоміг вибратися з руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічному Ілаю, саме так звали немовля, немає.

Парамедик врятував піврічне немовля / Відео Національної поліції України

Міністр також розповів, що у Новоградівці було влучання у багатоповерховий будинок. Там поранено 13-річну дитину.

"Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами, імовірно, можуть перебувати ще 5 людей, серед них дитина", – підкреслив Клименко.



Наслідки російського обстрілу ракетами Донецької області / Фото Національної поліції України

Росіяни також ударили 2 ракетами із зенітно-ракетних комплексів С-300 й по Мирнограду у Донецькій області. За словами глави МВС, руйнувань зазнав відділ поліції.

Наостанок міністр розповів, що на місцях влучань всю ніч працюють ДСНС та поліція. Він наголосив, що пошуково-рятувальна операція триває, а поліцейські документують наслідки російських ударів.

Які наслідки від ракетної атаки по Покровську / Відео ДСНС

Що сказали про ракетну атаку у Повітряних силах

У Повітряних силах згодом уточнили, що ворог запустив по Донецькій області всього 8 зенітних керованих ракет С-300.

Крім того, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону наголосив, що атаки ракетами С-300 можна порівнювати їх з обстрілами з реактивних систем залпового вогню.

Це реактивна артилерія, яка працює на невеликих відстанях з Донецької області. Там десятки кілометрів (відстань від фронту – 24 Канал), противник має ті ракети в наявності й вирішує завдавати ударів,

– зазначив він.

Ігнат зазначив, що трапляються подібні обстріли не дуже рідко, а противник використовує зенітні керовані ракети, які летять по балістичній траєкторії, час від часу.

Наостанок він підкреслив, що чим далі відстань від пуску до прильоту, тим більше та ракета летить неточно. Саме тому трапляються прильоти по житлових будівлях та цивільних об'єктах.