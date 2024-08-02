Окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми на Харківщині: кількість постраждалих зросла

Війська Росії вдарили дроном по автобусу з людьми в Харківській області. Власне, це сталося у Дергачівській громаді.

На жаль, є постраждалі. В Харківській ОВА розповіли деталі.

Дивіться також Окупанти вдарили по залізничній станції на Харківщині: поранена провідниця

Загарбники вдарили дроном по автобусу з людьми на Харківщині

Близько 9:00 години окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді,

– повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На жаль, внаслідок ворожих дій російської армії є постраждалі.

Зокрема, Синєгубов повідомляв, що постраждали 6 цивільних. За його словами, 5 людей у середньому стані, один чоловік – у важкому. Він зазначив, що усі постраждалі – працівники-будівельники.

Згодом поліція Харківської області повідомила, що кількість постраждалих зросла. Власне, станом на 12:10 за даними правоохоронців, внаслідок обстрілу постраждали 7 цивільних громадян. Поранених доставили до медичного закладу. Там також вказали, що вони зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Крім цього, в Харківській обласній прокуратурі додали, що за попередніми даними, постраждалим від 19 до 50 років.

Відомо, що на місці подій працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.