Окупанти вдарили двома ракетами по Одеському районі: постраждалих нема

Окупанти вдарили двома ракетами по Одеському районі. На щастя, внаслідок удару люди не постраждали.

Відповідну інформацію оприлюднив глава Одеської ОВА Максим Марченко. Атаку на регіон окупанти здійснили ввечері 6 травня – на 72 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Важливо Усі події навколо Зміїного – для унеможливлення висадки десанту в Одесі, – експерт

У Одеському районі окупанти атакували ракетами

Під вечір (мовиться про 6 травня – 24 канал) противник здійснив ракетний удар по Одеському району двома ракетами,

– заявив Марченко.

Глава Одеської ОВА пояснив, що люди не постраждали та попросив довіряти тільки офіційним повідомленням, а не тій інформації, яка шириться в мережі.

На Одещині 9 травня діятиме комендантська година

Максим Марченко розповів, що комендантська година у регіоні діятиме з 8 до 10 травня.

Щодо комендантської години 9 травня, вона діятиме по всій території Одеської області і триватиме з 22 години 8 травня до 5 години ранку 10 травня,

– пояснив глава Одеської ОВА.

Він закликав людей з розумінням поставитись до цієї вимоги.

Окрім того, Максим Марченко привітав українських піхотинців з Днем піхоти та пригадав, що ними пишається вся Україна.

Найважливіші новини Одещини: коротко

6 травні ЗМІ масово пишуть, що біля острова Зміїний горить російський фрегат "Адмірал Макаров". Проте офіційної інформації досі не було.

Попередньо – вибух на фрегаті міг статися внаслідок удару українською протикорабельною ракетою "Нептун". Проте журналіст Сергій Лещенко заявив, що інформація попередня та потребує офіційної заяви, яка з'явиться згодом.

Коментуючи ситуацію, військовий експерт Олег Жданов заявив, що такі дії проводять для унеможливлення висадки російського десанту в Одеській області.

Окрім того, вибухи в регіоні було чутно орієнтовно о 18:11 6 травня. Всіх людей закликали бути в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Варто згадати, що речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів деталі обстрілу регіону 2 травня. На жаль, у цей день загинув 15-річний хлопчик. Він біг сказати стареньким сусідам, що почалась повітряна тривога.

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