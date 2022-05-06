Окупанти вдарили двома ракетами по Одеському районі: постраждалих нема
Джерело:Максим Марченко
Окупанти вдарили двома ракетами по Одеському районі. На щастя, внаслідок удару люди не постраждали.
Відповідну інформацію оприлюднив глава Одеської ОВА Максим Марченко. Атаку на регіон окупанти здійснили ввечері 6 травня – на 72 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
Важливо Усі події навколо Зміїного – для унеможливлення висадки десанту в Одесі, – експерт
У Одеському районі окупанти атакували ракетами
Під вечір (мовиться про 6 травня – 24 канал) противник здійснив ракетний удар по Одеському району двома ракетами,
– заявив Марченко.
Глава Одеської ОВА пояснив, що люди не постраждали та попросив довіряти тільки офіційним повідомленням, а не тій інформації, яка шириться в мережі.
На Одещині 9 травня діятиме комендантська година
Максим Марченко розповів, що комендантська година у регіоні діятиме з 8 до 10 травня.
Щодо комендантської години 9 травня, вона діятиме по всій території Одеської області і триватиме з 22 години 8 травня до 5 години ранку 10 травня,
– пояснив глава Одеської ОВА.
Він закликав людей з розумінням поставитись до цієї вимоги.
Окрім того, Максим Марченко привітав українських піхотинців з Днем піхоти та пригадав, що ними пишається вся Україна.
Найважливіші новини Одещини: коротко
- 6 травні ЗМІ масово пишуть, що біля острова Зміїний горить російський фрегат "Адмірал Макаров". Проте офіційної інформації досі не було.
- Попередньо – вибух на фрегаті міг статися внаслідок удару українською протикорабельною ракетою "Нептун". Проте журналіст Сергій Лещенко заявив, що інформація попередня та потребує офіційної заяви, яка з'явиться згодом.
- Коментуючи ситуацію, військовий експерт Олег Жданов заявив, що такі дії проводять для унеможливлення висадки російського десанту в Одеській області.
- Окрім того, вибухи в регіоні було чутно орієнтовно о 18:11 6 травня. Всіх людей закликали бути в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
- Варто згадати, що речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів деталі обстрілу регіону 2 травня. На жаль, у цей день загинув 15-річний хлопчик. Він біг сказати стареньким сусідам, що почалась повітряна тривога.
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