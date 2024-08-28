Окупанти вдарили КАБом по адмінбудівлі в центрі Куп’янська, є поранені
Джерело:Олег Синєгубов
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по центральній частині Куп’янська. Пошкоджене приміщення міської адміністрації.
На жаль, внаслідок ворожої атаки є поранені. Однак їхня кількість ще може зрости.
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Наслідки атаки на Куп'янськ
Начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін уточнив Суспільне, що ворог влучив в адмінбудівлю, а навпроти неї є ще одна, де розташований апарат, структурні підрозділи Купʼянської міської ради, військової адміністрації, Національна поліція.
Люди працювали всередині, залишалося буквально 10 хвилин до кінця робочого дня,
– сказав він.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на 16:03 відомо про трьох поранених. Медики надають їм всю необхідну допомогу.