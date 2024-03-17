Окупанти вдарили по інфраструктурі Конотопа: зафіксовано прильоти

Російські ворожі війська обстріляли Конотоп Сумської області. Це сталося ввечері 17 березня.

Місцеві жителі чули кілька вибухів.

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У Конотопі прильоти по інфраструктурі

У Конотопі, що в Сумській області, ввечері 17 березня зафіксовано ворожі прильоти по інфраструктурі. Йдеться про 2 прильоти, які завдала російська армія.

Про це повідомив міський голова міста Артем Семеніхін у фейсбук.

Два прильоти! Інфраструктура!,

– розповів Семехін.

Інших подробиць мер Конотопа не повідомив.

В Сумській ОВА також зазначили, що російські ворожі війська продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумської області.

Там розповіли про те, що противник пошкодив об'єкти цивільної інфраструктури Конотопа.

Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби,

– зазначили в ОВА.

В Сумській ОВА заявили, що наслідки ворожої атаки уточнюються.

Що передувало

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Там також повідомляли про дві керовані авіаційні ракети, імовірно Х-59, в напрямку Чернігівщини через Сумщину.