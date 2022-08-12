Окупанти вдарили по Краматорську: попередньо, є жертви

російські військові знову обстріляли місто Краматорськ у Донецькій області. Унаслідок обстрілу, який відбувся 12 серпня, є жертви.

Окупанти вдарили по приватному сектору

Про наслідки чергового обстрілу Краматорська ввечері 12 серпня розповів краматорський міський голова Олександр Гончаренко. Він коротко написав, що по Краматорську знову завдали удар.

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Ціллю російських окупантів вкотре став приватний сектор. За попередньою інформацією, як повідомив Олександр Гончаренко, внаслідок обстрілу є жертви.

росіяни вночі обстріляли Краматорськ

Обстріли у прифронтовому Краматорську не вщухають. Вночі 12 серпня росіяни знову обстріляли місто, вдаривши по приватному сектору. Олександр Гончаренко повідомляв, що окупанти завдали 11 ракетних ударів.

Унаслідок обстрілу руйнувань зазнали домівки у приватному секторі. Водночас інформації щодо постраждалих не було.

Також ворог обстріляв Краматорськ 11 серпня. Під час атаки окупанти застосували зенітні ракети типу С-300 та поцілили у подвір'я одного з будинків. Снаряд залишив вирву розміром у 4 метри завширшки та півтора метра завглибшки.

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Через обстріл три будинки зазнали пошкоджень. Місцеві жителі розповіли, що потужний обстріл відбувся близько 4 ранку.

Додамо, що ввечері 12 серпня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Краматорському напрямку було зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Званівки, Верхньокам'янського, Григорівки та Райгородка.

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