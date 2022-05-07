Окупанти вдарили по ліцею у Краматорському районі: 2 загиблих та 9 поранених

Ворог продовжує нищити населені пункти на Донеччині. Вранці 7 травня окупанти завдали ракетного удару по ліцею у місті Костянтинівка, що у Краматорському районі.

Унаслідок удару спалахнула пожежа. Під завалами рятувальники знайшли загиблих та поранених.

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Обстріл російськими окупантами ліцею на Донеччині

У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що вранці 7 квітня, унаслідок ворожого ракетного удару, спалахнула пожежа на території корпусу №1 Костянтинівського професійного будівельного ліцею, що у Краматорському районі Донецької області.

Рятувальникам вдалось ліквідувати площу займання у 50 квадратних метрів. Після розбору завалів будівлі, знайдено 9 постраждалих та 2 загиблих.

Зазначається, що від Головного управління ДСНС України у Донецькій області залучені 16 людей особового складу та 3 одиниці техніки. Наразі роботи з проведення ліквідації аварійної ситуації тривають.

ДСНСники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по ліцею / Фото ДСНС України

Обстріли окупантами Донецької області: останні новини

Російські окупанти 7 травня здійснили авіаналіт на Бахмут. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко попередньо повідомив про щонайменше одного загиблого, втім жертв може бути більше. Унаслідок авіаційного обстрілу ворога зруйновано 2 приватні будинки, ще 11 будівель та приміщення кількох підприємств пошкоджені.

У Національній поліції повідомили, що днем раніше, 6 травня, росіяни обстріляли 15 населених пунктів на Донеччині з усіх можливих видів зброї – систем залпового вогню "Град", танків та важкої артилерії. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені, точна кількість постраждалих наразі невідома.

Вранці 5 травня ворог завдав чергового авіаракетного удару по Краматорську. Унаслідок атаки 810 квартир у 32 багатоповерхівках міста були пошкоджені. Зазначається, що дивом жодна людина не загинула, втім 25 осіб отримали поранення. У 5 багатоповерхівках відсутнє електропостачання, ще у 15 – немає газу. Окрім багатоквартирних будинків, пошкоджено також 6 приватних будинків, 2 школи, дитсадок, медичний заклад, котельня, декілька підприємств та торговельних закладів.

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