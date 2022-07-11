окупанти зранку випустили 6 ракет по Миколаєву: били також по області

російські окупанти вранці 11 липня обстріляли Миколаїв. По місту вдарили 6 ракетами. За попередніми даними, постраждала одна людина.

Віталій Кім – голова Миколаївської ОВА – розповів про ситуацію у місті та області станом на 08:00 11 липня. Інформація наразі уточнюється.

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Зранку 11 липня у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється. На зараз розуміємо, (що було – 24 канал) 6 ракет. Попередньо, без жертв (один поранений),

– заявив Кім.

Яка ситуація в області

Кім повідомив, що увечері 10 липня росіяни обстріляли Широківську громаду. ворог влучив по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, а також обстріляв школи, житлові будинки, а також відкриті території домогосподарств.

За словами голови ОВА, ворог гатив по селах по лінії розмежування на території Березнегуватської громади. Внаслідок обстрілів спалахнуло поле з пшеницею.

У Миколаївському районі через вогонь з боку окупантів загорілося поле з врожаєм. Також вогонь охопив лісосмугу. На території Шевченківської громади згорів заклад ресторанного господарства.

Окрім того, у селі Лимани спалахнуло поле з врожаєм та лісосмуга.

Генштаб про ракетні обстріли

Генштаб ЗСУ повідомив, що росія підготувала ракетні носії високоточної зброї для обстрілів.

"У готовності до того, щоб завдати ракетних ударів по об'єктах на території України, противник утримує до трьох носіїв високоточної зброї", – мовиться у повідомленні.

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