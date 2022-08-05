Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури у передмісті Запоріжжя
5 серпня 2022 , 07:48Читать новость на русском
Джерело:Анатолій Куртєв
росія атакувала українські міста в ніч проти 5 серпня. Під атаку потрапило й Запоріжжя.
Вдарили по об'єкту інфраструктури у передмісті. Про це повідомив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв.
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Сьогодні вночі під час повітряної тривоги окупанти здійснили обстріл одного з об'єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя,
– підтвердив він.
За словами Куртєва, в результаті ворожої атаки виробниче обладнання отримало пошкодження. Постраждалих немає.
Чиновник вкотре закликав обов'язково реагувати на усі сповіщення про повітряну небезпеку. Він нагадав, що 4 серпня вранці під час тривоги у місті сталося два прильоти.
Обстріли українських міст
- Нові прильоти фіксують щодня у різних частинах нашої країни. У ніч проти 5 серпня про атаки повідомили одразу в кількох містах. Була масштабна повітряна тривога по всій країні. Окупанти вдарили по Миколаєву, Запоріжжю, Нікополю та Харківщині.
- Ще ввечері 4 серпня окупанти безжально обстріляли Харків. Вони завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах. Попередньо було відомо, що є троє постраждалих: 2 чоловіка та 1 жінка. Загалом Харків під ударами справді кожного дня.
- А зранку 5 серпня Миколаїв сколихнули вибухи вже вдруге за ніч. Вони пролунали в одному з районів міста. До мешканців звертався мер Олександр Сєнкевич. Він попрохав містян залишатись вдома.
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