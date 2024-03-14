Окупанти вдарили по радіотехнічних об'єктах Сумщини: які наслідки
Джерело:Сумська ОВА
Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози. Цього разу ворог вдарив по Сумщині.
Росія завдала ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумської області. Внаслідок пошкоджень частина території області тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал.
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Вийшли з ладу передавачі телерадіомовлення
Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці. Крім цього, також можливі перебої з мобільним зв'язком.
За словами голова ОВА Володимира Артюха, ворог веде інформаційну боротьбу, знищуючи українське мовлення, але ми не дозволимо в ній перемогти.
Наразі аналізуються наслідки і вже формуються плани з відновлення. Не піддавайтесь паніці і інформаційним провокаціям,
– закликав він.
У ОВА також порадили переходити на альтернативні засоби комунікації та довіряти тільки перевіреним джерелам інформації.
У Сумах "Шахед" знищив 15 квартир
- У Сумах ворожий БплА типу "Шахед" влучив у п'ятиповерховий будинок. Попередньо, було пошкоджено 30 квартир. За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. Внаслідок атаки є загиблі.
- Вщент зруйновано 15 квартир. У Сумській ОВА повідомили, що у результаті аварійно-рятувальних робіт з-під завалів деблоковано тіла двох чоловіків, які загинули. Працівниками ДСНС врятовано 10 жителів будинку, 5 деблоковано.
- Загалом 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.