Окупанти вдарили по центру Краматорська авіаційними ракетами: загинули люди

російські окупанти знову атакували місто Краматорськ у Донецькій області. Війська ворога бомбардували центральну частину міста.

На місці обстрілу працюють рятувальники

Про удар по центральній частині Краматорська вдень 19 липня повідомив міський голова Олександр Гончаренко. За його словами, внаслідок обстрілу Краматорська є жертви.

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Олександр Гончаренко не уточнив інформацію щодо жертв атаки ворога. Він наголосив, що на місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб і рятувальники.

Також деталі обстрілу Краматорська повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, у Краматорську прогриміли гучні вибухи. росіяни вдарили авіаційними ракетами по центральній частині міста. Кириленко розповів, що відомо про щонайменше одного загиблого цивільного.

Також Глава Донецької ОВА зазначив, що у житлових багатоповерхівках через обстріли виникли пожежі. Кириленко опублікував відео та фото наслідків обстрілу Краматорська.

Наслідки обстрілу Краматорська: фото та відео

Яка ситуація на Донбасі

У розвідці Міністерства оборони Великої Британії 19 липня повідомили, що росія надалі прагне повністю захопити Донецьку область. Для свого наступу на Донбасі окупанти продовжують задіювати номінально 6 окремих армій.

Прогнозується, що оперативний темп та швидкість просування військ агресора, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення.

У Генштабі ЗСУ зранку 19 липня повідомили про ситуацію на фронті. На Донбасі російські окупанти продовжили поливати вогнем наших захисників.

Зокрема, на Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам'янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар'ївка.

Окрім того, поблизу Верхньокам'янського окупанти завдали авіаудару. росіяни вели штурмові дії поблизу Спірного, але успіху не мали та відійшли. У Генштабі ЗСУ зазначили, що ворог намагається вести наступ в напрямку Григорівки, де бойові дії тривають досі.

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