Окупанти вдарили по центру Лозової на Харківщині: є поранені, серед яких дитина
20 травня 2022 , 16:34Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
Російські окупанти вдарили по центру міста Лозова в Харківській області. Через це місцеві мешканці зазнали травм. Серед постраждалих дитина.
Росіяни вдарили під час повітряної тривоги. Травм зазнали щонайменше 7 людей.
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Постраждала 11-річна дитина
Про наслідки ракетного удару журналістам повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
Близько 15:00 ракета влучила в одну з будівель у центрі міста. Серед постраждалих 11-річна дитина. Зараз на місці працюють рятувальники, які ліквідовують пожежу та розбирають завали.
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- За даними Генштабу Збройних Сил України, на Харківському напрямку росіяни намагаються повернути втрачені позиції, звідки їх раніше вибили українські захисники, однак наші воїни проводять успішні контрнаступальні дії.
- Загалом Збройні Сили України майже повністю звільнили Харківську область й перебувають вже майже біля кордону з Росією.Лише протягом останніх двох тижнів наші захисники та захисниці звільнили 23 населені пункти на Харківщині. Однак окупанти намагаються йти в контрнаступ та активізували діяльність диверсійно-розвідувальних груп.
- Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов закликав мешканців регіону ще не повертатися до домівок через те, що досі існує загроза атак. Зокрема ворог активно обстрілює Харків та область.
- З деокупованих територій надходять повідомлення про жахливі звірства росіян. Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські нелюди масово вчиняли сексуальні злочини, гвалтуючи навіть беззахисних немовлят на очах у їхніх батьків. Жертвами насилля ставали як і жінки, так і неповнолітні дівчата та хлопчики, а також літні люди й чоловіки.
- Під час масованих атак ворога 19 травня у Північній Салтівці 1 людина зазнала травм. У Великих Хуторах осколкових поранень зазнали жінка та 13-річна дитина, а внаслідок обстрілу Чугуївського району постраждав 17-річний хлопець. У Балаклійській громаді 1 жінка постраждала унаслідок вибуху, а в Циркунах, на жаль, загинув чоловік.
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