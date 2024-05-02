Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі у Дергачах: постраждало багато дітей

Російські окупанти не припиняють атакувати Харківську область. Так, там під ударом опинилися Дергачі.

На жаль, внаслідок удару відомо про 9 постраждалих. Зокрема, серед них 8 – це діти.

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Окупанти атакували Дергачі

Останнім часом Харків постійно перебуває під атакою окупаційних військ. Так, в четвер, 2 травня, ворог знову вдарив по місту в Харківській області. Власне, під ударом опинилися Дергачі.

Близько 16 години Повітряні сили України попередили про рух КАБу в напрямку Харкова. В Харківській ОВА одразу попрохали жителів міста та району перебувати в укриттях.

Згодом очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупаційне військо вдарило по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району.

Про ситуацію розповіли і в Дергачівській МВА. Спершу там зазначили, що "внаслідок ударів по цивільній інфраструктурі та приватним будинкам поранення отримали четверо дітей 8-ми, 9-ти, 14-ти і 16-ти років, а також чоловік 76-ти років".

О 16:31 очільник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко повідомив, що існує загроза повторних ударів КАБами.

Невдовзі Синєгубов зазначив, що кількість постраждалих дітей внаслідок атаки ворога збільшилася, а також розповів про їхній стан.

За його словами, станом на 16:38 внаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах, на жаль, 7 людей отримали поранення, 6 із них – діти. Він зазначив, що 2 з дітей отримали легкі поранення кінцівок, 4 – середньої тяжкості. Відомо, що всіх потерпілих госпіталізували. Також він зазначив, що 75-річному чоловіку допомога буда надана на місці.

Згодом Синєгубов заявив, що кількість постраждалих дітей збільшилася до 8. За його словами, в одного з хлопчиків гостра реакція на стрес, у іншого – легкі ушкодження.

Також голова Дергачівської МВА о 16:56 повідомляв про російський розвідувальний дрон над територією громади.

Зрештою, відомо, що поліція вже документує наслідки обстрілу міста Дергачі. За даними правоохоронців Харківської області, зафіксоване влучання у землю на території підприємства. Повідомляється, що зайнялася пожежа. В поліції зазначили, що окупанти вдарили по Дергачах попередньо КАБами. Вони повідомили, що поранення в спортивному клубі отримали 6 дітей.

Вибухи в Харкові 2 травня: коротко