Російську ракету збили над Житомирщиною: є загиблий, поранені та масові руйнування

Росія у ніч проти 9 червня цинічно атакували Житомирську область. Біди росіяни накоїли в житловому масиві приватного сектора Звягельської громади. Є загибла людина та поранені.

За даними місцевої влади, у людей зруйновані будинки. Влада попередила, що інформація буде уточнюватися.

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Росія атакувала Житомирщину

Внаслідок чергової ракетної атаки ворога, вночі 9 червня, сталося попадання в житловий масив приватного сектора нашої громади,

– заявили в міській раді.

Міський голова міста Звягеля Микола Боровець розповів, що за попередньою інформацією:

шість будинків зруйновано;

десятки – пошкоджено.

На жаль, одна людина загинула, також є поранені, яким надається уся необхідна допомога,

– пояснив мер.

За його словами, на місці працює керівництво громади та екстрені служби. Тому інформацію ще будуть уточнювати.

Микола Боровець попросив жителів громади не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Над Житомирщиною збили ракету

Глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що у небі над Житомирською областю, за попередніми даними, сили ППО збили одну російську ракету.

Внаслідок падіння уламків в місті Звягель зруйновано 1 та пошкоджено 12 житлових будинків,

– пояснив очільник ОВА.

За його даними, одна людина загинула та троє – травмовані.

Росія тероризувала Україну в ніч проти 9 червня

Російські загарбники знову цинічно атакували Україну в ніч проти 9 червня. Тривогу у всіх областях оголосили тільки орієнтовно о 1 ночі. Згодом у телеграм-каналах почали писати про вибухи.

У Житомирській області про вибухи повідомили орієнтовно о 3:46 9 червня. Людей закликали бути обережними та перебувати в укриттях.

Відбій повітряної тривоги на Житомирщині та в інших українських областях оголосили тільки орієнтовно після 4:20 9 червня.

Після підриву Каховської гідроелектростанції Україна почала евакуацію людей з Правобережної Херсонщини.