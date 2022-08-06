Окупанти вгатили "Градами" по Нікопольському районі, з артилерії – по Криворізькому: є поранені

Ніч проти 6 серпня виявилась дуже неспокійною для Дніпропетровщини. росіяни били з "Градів" та зі ствольної артилерії по Нікопольському та Запорізькому районах. Щонайменше 3 місцевих жителів постраждали.

Про черговий обстріл Дніпропетровщини розповів голова ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що росіяни гатили по населених пунктах підступно – тоді, коли люди спали.

Тим часом Окупанти авіацією штурмують Авдіївський та Бахмутський напрямки: бойові дії тривають

У Нікополі – близько 20 "прильотів"

Лише у Нікополі близько 20 "прильотів" реактивних снарядів. Били загарбники знову по житлових кварталах. Поранення дістали троє місцевих жителів: 58-річного чоловіка довелось доправити до лікарні.

У місті руйнувань зазнали 11 п'ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості. Обстріл вивів з ладу газовід, водовід та електромережу. Кілька тисяч людей залишились без електропостачання.

Ворог вдарив по Зеленодольській громаді

У Криворізькому районі росіяни били по Зеленодольській громаді. У Мар'янському окупанти перебили лінію електропередач, отож без світла залишилась частина населеного пункту.

Обстріли Дніпропетровщини / Фото Валентина Резніченка:

Обстріли Дніпропетровщини: останні новини

росіяни вдарили з "Ураганів" та "Градів" по Криворізькому району у ніч проти 5 серпня. А на Мирівську громаду ворог скерував ракету X-59.

В обід 3 серпня під час обстрілу Зеленодольської громади загинула жінка, вона саме поралась на городі.

1 серпня російська ракета поцілила по залізничній колії у Криворізькому районі.

У цей самий день під обстрілом опинились громади в Нікопольському районі.

Дивіться у відео – Арестович про можливий наступ росіян: