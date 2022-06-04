Окупанти вгатили по Балаклії: поранено 8 людей, серед них 11-річна дитина

Російські окупанти вкотре обстріляли Балаклію на Харківщині. Через це поранень зазнали 8 людей, серед яких дитина.

Загалом під час обстрілів Харківщини минулої доби постраждали 10 людей. У Балаклії поранень зазнала 11-річна дівчинка.

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Окупанти обстрілювали Харківщину

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти минулої доби крім Балаклії обстріляли також Ізюмський район області – під вогнем опинилося Барвінкове.

Також російські загарбники обстріляли Циркуни в Харківському районі. Також по району завдали ракетного удару, унаслідок якого пошкоджені будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На Харківщині тривають бої. Однак, як зазначив Синєгубов, наші захисники та захисниці відбили всі атаки ворога.

Скільки дітей загинуло на Харківщині

Олег Синєгубов зазначив, що 4 червня у світі відзначають Міжнародний день безневинних дітей, що стали жертвами агресії. Голова ОВА повідомив, що за 100 днів повномасштабної війни Росії з Україною на Харківщині загинули 38 дітей.

Сьогодні Міжнародний день безневинних дітей, що стали жертвами агресії. За даними Нацполіції, на Харківщині за 100 днів війни загинули 38 дітей. Ніколи не пробачимо цього окупантам! Вони заплатять за кожне забране дитяче життя,

– наголосив Синєгубов.

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За даними Генштабу Збройних Сил, окупанти поповнюють запаси зброї та готують наступ на Слобожанському напрямку. Додаткову техніку загарбники перевозять з території Росії.

Унаслідок обстрілів Харківської області впродовж доби 2 червня 1 людина загинула, а ще 7 зазнали поранень, з них 2 травмовані внаслідок обстрілу Харкова.

Під час обстрілу Харкова 2 червня окупанти влучили в школу, в якій був єдиний в Україні музей російського поета Сергія Єсеніна. Центральна частина будівлі зруйнована.

3 червня в Генеральному штабі повідомили, що російські окупанти атакували позиції українських захисників на території Харківської області вертольотами Мі-8.

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