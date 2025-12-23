Окупанти вгатили по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині

Російська армія вночі та вранці 23 грудня атакувала Львівську область. Під ударом опинився один з об'єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Львівської ОВА Максима Козицького.

Які наслідки ворожої атаки у Львівській області

Максим Козицький повідомив, що вночі ворог атакував бойовими безпілотниками обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

На жаль, є наслідки,

– зазначив посадовець.

Водночас він подякував оборонцям за те, що цих наслідків суттєво менше, ніж хотів окупант.

Варто зазначити, що тривога у Львівській області закінчилася о 09:10. Вона тривала в регіоні майже 3 години.