23 грудня, 09:25
Окупанти вгатили по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині
Російська армія вночі та вранці 23 грудня атакувала Львівську область. Під ударом опинився один з об'єктів критичної інфраструктури в регіоні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Львівської ОВА Максима Козицького.
Які наслідки ворожої атаки у Львівській області
Максим Козицький повідомив, що вночі ворог атакував бойовими безпілотниками обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.
На жаль, є наслідки,
– зазначив посадовець.
Водночас він подякував оборонцям за те, що цих наслідків суттєво менше, ніж хотів окупант.
Варто зазначити, що тривога у Львівській області закінчилася о 09:10. Вона тривала в регіоні майже 3 години.