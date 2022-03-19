Окупанти видають депортованим у Росію маріупольцям "папірець" про заборону виїзду на 2 роки

Російські окупанти примусово депортували декілька тисяч маріупольців у свої депресивні райони. Ворог прикрився "евакуацією", адже добровільно їхати у країну орків українці ні за що б не погодилися.

Спорткомплекс "Терраспорт" був найбільшим укриттям у Маріуполі. Російські окупанти примусово вивезли людей, які переховувалися там від ракет, до своєї країни.

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Викрадення тисяч маріупольців

Окупанти примусово, під виглядом "евакуації", вивезли тисячі маріупольців до Новоазовська. Там провеи фільтраційні заходи, відібрали у наших громадян паспорти України та перевезли у Таганрог.

Звідти маріупольців поїздами відправляли у різні депресивні та економічно проблемні міста країни-агресора. Українським громадянам видали "папірці", які змушують залишатися у певному місті як мінімум на 2 роки із зобов’язанням працевлаштування на вказане місце роботи.

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