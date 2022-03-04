Окупанти відійшли від аеропорту у Миколаєві, але досі стоять під містом, – голова ОДА

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів.що окупанти вже не стріляють в місті. Військові РФ відійшли від аеропорту "Кульбакіно", проте досі стоять під Миколаєвом.

За його словами, окупанти побили охоронця в аеропорту та забрали ключі.

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"Вони відійшли далі, але стоять під мостом, бо в них там стоїть техніка. Невесела ситуація – вони наче є, але їх немає в місці", – заявив він.

Віталій Кім додав, що це не можна вважати перемогою, адже ворога не знищили, а він сам відступив. Віталій Кім закликав містян не панікувати та зберігати спокій.

Додамо, що у Миколаєві 4 березня почались бої між українськими військами та окупантами. За словами голови Миколаївської ОВА, нашим захисникам вдалось трохи відтіснити загарбників, проте бої тривають.

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