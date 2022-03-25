Окупанти відкрили у маріупольському ТЦ штаб "Єдиної Росії"

Лицемірство окупантів не має меж. Однією рукою вбиваючи мешканців Маріуполя, іншою – загарбники відкривають у місті "штаб" путінської партії "Єдина Росія".

Про це повідомили місцеві мешканці, які залишаються у заблокованому Маріуполі. За їхніми словами, свій "штаб" рашисти відкрили в торговельному центрі на виїзді з міста. Вони цинічно називають його "гуманітарним".

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Окупанти поширюють у Маріуполі пропаганду

Насправді російські загарбники роздають у "штабі" партійні газети та агітки "Єдиної Росії". Також там видають SIM-картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Брехливі агітаційні листівки окупанти поширюють і у Чернігові.

Тим часом що Маріуполь, що Чернігів потерпають від невпинних російських обстрілів. Мешканці міст на межі виживання, а цивільна інфраструктура зазнала значних руйнувань

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