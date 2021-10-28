Окупанти відкрили вогонь по населених пунктах на Луганщині: фото обстрілів

Проросійські бойовики продовжують ігнорувати домовленості про режим припинення вогню на Донбасі. 27 жовтня під обстріл окупантів потрапили цивільні населені пункти Кряківка та Трьохізбенка.

На щастя, жертв серед місцевого населення немає, проте без руйнувань не обійшлось.

Варто прочитати Окупанти злякалися Bayraktar-TB2 на Донбасі та влаштували істерику

Вибухи снарядів спричинили пожежу

Окупанти застосували заборонену мінськими домовленостями артилерію великого калібру. У Трьохізбенці від обстрілів постраждали житла селян. Також вибухи снарядів спричинили пожежу.

Пошкодження отримали одразу 5 будинків: у них розбите скло, частково зруйновані дах та стіни. Снаряд влучив прямісінько в гараж одного з місцевих господарів. Без електропостачання залишились 235 будинків, адже мережа теж зазнала пошкоджень.

Під обстріл потрапили і околиці Кряківки

Підрозділи ДСНС швидко загасили пожежу: зайнялась суха трава та дерев'яні господарські споруди.

По околицях Кряківки випустили 28 снарядів. Жертв та постраждалих немає, пошкоджена водовозка ЗІЛ-131.

Дивіться фото з Трьохізбенки та Кряківки / Фото ОТУ "Північ":