Окупанти відкрили вогонь по ЗСУ та мирних жителях: поранені військові й цивільний

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості про режим тиші на Донбасі. Упродовж 2 квітня вони здійснили 13 обстрілів по позиціях ЗСУ та обстріляли Красногорівку. Є поранені серед військових та цивільних.
Джерело:Міноборони
Внаслідок ворожих дій отримали поранення 2 захисники України. Їм оперативно надали всю необхідну медичну допомогу.
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Зауважимо, що раніше 2 квітня внаслідок обстрілу біля Гнутового та Пищевика постраждав ще один український військовослужбовець. Там окупанти відкрили вогонь із забороненої зброї.
Де бойовики відкривали вогонь:
- неподалік Золотого-4 – з мінометів 82 калібру;
- поблизу Світлодарська та Новотошківського з кулеметів та гранатометів;
- біля Пищевика, Красногорівки та Гнутового – з мінометів, гранатометів та кулеметів;
- у районі селища Опитне — з протитанкового ракетного комплексу.
- поблизу Водяного, що на Приазов'ї – з протитанкових гранатометів.
Обстріл у Красногорівці
У районі Красногорівки російські найманці обстріляли цивільну інфраструктуру. 1 мирний житель отримав осколкове поранення. Йому надають допомогу медики.Важливо! Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Україна вже повідомила представників ОБСЄ.
Росія стягує війська до кордону України
Окупанти відкривають вогонь у бік позицій ЗСУ, попри режим тиші. На тлі ескалації конфлікту на Донбасі відбувається перекидання російських військових до кордонів з Україною.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія нарощує свою військову присутність у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях та в окупованому Криму.
Розташування угрупувань Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу