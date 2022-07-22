Ворог відмовляється йти в бій після знищення його командного пункту, – ОК "Південь"

Збройні Сили України влучно знищують склади та командні пункти окупантів. Через це російські військові відмовляються йти в бій та залишаються сидіти в окопах чи втікають подалі.

Про це 24 каналу повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що ситуація на Півдні змінюється динамічно, вона напружена, але повністю контролюється Силами оборони України.

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За її словами, українські війська ведуть потужну операцію. "Деталей ми поки не розголошуємо, але обов'язково здивуємо вас тим, що буде в результаті", – сказала вона.

Наталія Гуменюк зазначила, що в ворожої сторони в основному відбувається ведення вогню на відстані та дистанціювання – тобто окупанти залишаються на тих позиціях, де почувають себе захищеніше.

Вона запевняє, що окупанти деморалізовані та відмовляються йти в бій після того, як ЗСУ знищили командний пункт відповідної мотострілкової бригади.

Особовий склад відмовляється вести бойові дії і залишаються в окопах чи навіть розвертаються та маленькими групами йдуть назад,

– сказала керівниця пресцентру ОК "Південь".

Наталія Гуменюк каже, що окупанти відмовляються йти в бій проти ЗСУ:



До слова, на Півдні українські захисники виконани понад 230 вогневих завдань. За минулу добу, 21 липня, там ЗСУ:

завдали 8 ударів по ворожих позиціях і запасах,

вразили 5 опорних пунктів та 2 склади боєприпасів в Скадовському та Бериславському районах Херсонщини;

вдарили по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині.

Відомо, що внаслідок атак ЗСУ окупанти втратили 35 одиниць особового складу, самохідну гаубицю "Мста-С", 2 безпілотники, 3 одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки.