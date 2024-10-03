В окупованому Маріуполі запустили порт: що намагалися продемонструвати росіяни

Стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни повністю відновили свою логістику. Там запрацювали залізниця та порт, проте поки невідомо чи це надовго.

ЗСУ мають військові спроможності, щоб дістати до цих об'єктів. Партнери також не висловлюють жодних заборон щодо ударів по окупованих територіях. Експерт з питань безпеки Іван Варченко розповів 24 Каналу, що росіяни, попри ризики, все ж відновлюють логістику у Маріуполі, щоб показати своїм громадянам гарну картинку "процвітання".

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Російська пропаганда

Іван Варченко зазначив, що у російському суспільстві починають виникати питання, навіщо їм захоплені руїни українських міст. Кремль, щоб зупинити такі закиди, всіма силами намагається показати, що на окупованих землях начебто вдасться відновити добробут та звичне життя.

Російська влада хоче, щоб її громадяни думали, що вони воюють недаремно, а за "щасливих" людей, яких ловлять на вулицях,

– сказав експерт з питань безпеки.

Він пояснив, що відновлення логістики у Маріуполі, зокрема порту та залізниці, є тим інструментом, який мав би показувати, що на окупованих територіях все начебто добре.

Насправді ж у Маріуполі все зовсім не так, адже росіяни зруйнували десятки тисяч людських помешкань.

Натомість побудували там кілька будинків, якими зараз вихваляються перед своїм населенням. Для росіян цього буває достатньо,

– підкреслив Варченко.

Він додав, що Росія обрала Маріуполь символом "русского мира". Саме тому окупанти намагаються знайти будь-який інформаційний привід, щоб розказати про "відродження". Зараз мовиться про корабель, який вийшов із Маріупольського порту, однак на думку Івана Варченка, він протримається на плаву недовго.