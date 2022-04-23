Окупанти відпрацьовують механізм обманної мобілізації у деяких регіонах Росії
Джерело:Центр протидії дезінформації
Після масових відмов служити у російській армії, пропагандистським ЗМІ довелося вигадувати нові методи залучення особового складу до підрозділів, які зазнали втрат на війні з Україною.
Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, таким механізмом стала "обманна" мобілізація.
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Нові способи залучення до лав окупантів
У кількох проросійських телеграм-каналах, що здійснюють медійний супровід війни Росії проти України, з’явилося повідомлення щодо "збору та оперативного відправлення добровольців" в район Маріуполя для надання допомоги жителям Донбасу.
Для 14-денної місії набирають винятково стресостійких чоловіків віком від 18 років без серйозних хронічних захворювань. Особи цієї категорії повинні взяти з собою паспорт, предмети особистої гігієни, спальний мішок та змінний одяг.
Як зазначають експерти Центру, така агітаційна робота росіян є одним з елементів механізму прихованої мобілізації, коли особа не усвідомлює, що її відправляють до району ведення бойових дій для безпосередньої участі в них.
Нагадаємо, щоб не зірвати мобілізацію, росіяни закривають в'їзд і виїзд на тимчасово окуповану територію Криму. Обмеження набере чинності 30 квітня.
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