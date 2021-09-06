Окупанти відправили в СІЗО братів Ахтемових, яких назвали "спільниками" Джеляла

Окупаційний суд в Сімфорополі відпавив у СІЗО Азіза та Асана Ахтемових. Їх російська влада підозрює у диверсії, так само як і заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла.

Згідно з рішенням окупаційного суду, двоюрідні брати Асан та Азіз Ахтемові до 4 листопада 2021 перебуватимуть під вартою.

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Засудили навіть батька

Обидва засідання відбулися у закритому режимі. Обоє братів на засіданні виглядали дуже втомленими та заляканими. Азіз Ахтемов відмовився від послуг адвоката.

Окрім того, суд окупантів заарештував на 10 діб і батька Азіза. Ескендера Ахтемова звинуватили в непокорі працівнику поліції на мітингу під будівлею ФСБ в Сімферополі 4 вересня. Провиною чоловіка, на думку "суду", є те, що він не дотримувався дистанції, що сприяє поширенню COVID-19.



Окупаційний суд заарештував батька Азіза Ахтемова / Фото "Кримської солідарності"

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