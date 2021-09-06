Окупанти відправили в СІЗО братів Ахтемових, яких назвали "спільниками" Джеляла
Джерело:Кримська правозахисна група
Окупаційний суд в Сімфорополі відпавив у СІЗО Азіза та Асана Ахтемових. Їх російська влада підозрює у диверсії, так само як і заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла.
Згідно з рішенням окупаційного суду, двоюрідні брати Асан та Азіз Ахтемові до 4 листопада 2021 перебуватимуть під вартою.
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Засудили навіть батька
Обидва засідання відбулися у закритому режимі. Обоє братів на засіданні виглядали дуже втомленими та заляканими. Азіз Ахтемов відмовився від послуг адвоката.
Окрім того, суд окупантів заарештував на 10 діб і батька Азіза. Ескендера Ахтемова звинуватили в непокорі працівнику поліції на мітингу під будівлею ФСБ в Сімферополі 4 вересня. Провиною чоловіка, на думку "суду", є те, що він не дотримувався дистанції, що сприяє поширенню COVID-19.
Окупаційний суд заарештував батька Азіза Ахтемова / Фото "Кримської солідарності"
Переслідування кримських татар: коротко про головне
- Упродовж 3 – 4 вересня 2021 року окупаційні спецслужби в Криму затримали 5 кримських татар – заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, братів Ахтемових, Ельдара Одаманова та Шевкета Усеїнова.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що такі дії окупантів є реакцією на Кримську платформу.
- 6 вересня окупаційний суд відправив у СІЗО Нарімана Джеляла.