Окупанти відпустили з полону підприємця і волонтера Ігоря Кураяна

Російські військові відпустили з полону підприємця і волонтера Ігоря Кураяна, якого викрали на початку квітня. Однак вони продовжуть використовувати його сторінки у соцмережах.

Чоловік перебував у полоні росіян 23 дні. Про це повідомила донька волонтера Карина Кураян.

До теми У Херсоні російські військові викрали підприємця і волонтера Ігоря Кураяна

Вона написала слова вдячності всім, хто підтримував їхню родину та не вірив брехні, яку публікували на сторінках чоловіка у соцмережах.

За словами Карини Кураян, телефон її батька досі залишається у російських окупантів.

Після 23 днів полону Росії мій батько, Ігор Кураян, нарешті вільний! Куди ми тільки не писали, дзвонили та стукали: гарячі лінії, телеграм-боти, СБУ, міжнародні організації з прав людини, міжнародні та українські ЗМІ… та молилися,

– розповіла донька волонтера.

Викрадення людей окупантами: інші новини

За даними ЗМІ, російські окупанти викрали двох британців, коли ті намагалися евакуювати мирних жителів. Громадяни Великої Британії були волонтерами й втратили зв'язок з організацією Presidium Network 25 квітня.

Також росіяни цинічно викрадають українських дітей й вивозять їх на територію Росії. Людмила Денісова 18 квітня повідомила, що вони незаконно перевезли 13 дітей-сиріт, які були позбавлені батьківського піклування.

За даними Медійної ініціативи за права людини, російські окупанти на Київщині викрали щонайменше 200 мирних мешканців для "обмінного фонду". Українців вивозили на території Росії та навіть катували там.

У Херсоні 9 квітня росіяни викрали колишнього голову Херсонської ОДА Андрія Путілова. Також 7 квітня військові країни-агресорки незаконно затримали депутата облради Валерія Салтикова.

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