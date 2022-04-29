Окупанти відпустили з полону підприємця і волонтера Ігоря Кураяна
Джерело:фейсбук Карини Кураян
Російські військові відпустили з полону підприємця і волонтера Ігоря Кураяна, якого викрали на початку квітня. Однак вони продовжуть використовувати його сторінки у соцмережах.
Чоловік перебував у полоні росіян 23 дні. Про це повідомила донька волонтера Карина Кураян.
До теми У Херсоні російські військові викрали підприємця і волонтера Ігоря Кураяна
Вона написала слова вдячності всім, хто підтримував їхню родину та не вірив брехні, яку публікували на сторінках чоловіка у соцмережах.
За словами Карини Кураян, телефон її батька досі залишається у російських окупантів.
Після 23 днів полону Росії мій батько, Ігор Кураян, нарешті вільний! Куди ми тільки не писали, дзвонили та стукали: гарячі лінії, телеграм-боти, СБУ, міжнародні організації з прав людини, міжнародні та українські ЗМІ… та молилися,
– розповіла донька волонтера.
Викрадення людей окупантами: інші новини
- За даними ЗМІ, російські окупанти викрали двох британців, коли ті намагалися евакуювати мирних жителів. Громадяни Великої Британії були волонтерами й втратили зв'язок з організацією Presidium Network 25 квітня.
- Також росіяни цинічно викрадають українських дітей й вивозять їх на територію Росії. Людмила Денісова 18 квітня повідомила, що вони незаконно перевезли 13 дітей-сиріт, які були позбавлені батьківського піклування.
- За даними Медійної ініціативи за права людини, російські окупанти на Київщині викрали щонайменше 200 мирних мешканців для "обмінного фонду". Українців вивозили на території Росії та навіть катували там.
- У Херсоні 9 квітня росіяни викрали колишнього голову Херсонської ОДА Андрія Путілова. Також 7 квітня військові країни-агресорки незаконно затримали депутата облради Валерія Салтикова.
Вас може зацікавити – ЗСУ показали штаб росіян на Харківщині: дивіться відео