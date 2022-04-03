Окупанти виходили на мера Ізюма Марченка, але той на їхню пропозицію не пристав

Ще з початку березня місто Ізюм заблоковане ворогом. Окупанти пропонували так звану "співпрацю" меру Валерію Марченку, але він відмовився. У місті, проте, знайшлись зрадники.

Про катастрофічну ситуацію в Ізюмі розповів заступник мера Володимир Мацокін. У місті зараз немає ані води, ані електрики, ані тепла.

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Окупанти зв'язувались з мером Марченком

Вони (окупанти – 24 канал) зв'язувалися з Ізюмським міським головою Валерієм Марченком. Це був стандартний набір фраз про те, що їм треба пройти місто, що вони нічого не чіпатимуть, бо вони переслідують ці свої фантастично-шизофренічні "цілі денацифікації та демілітаризації",

– пояснив Мацокін.

Марченко відповів ворогам чітко: він – обраний громадянами України мер і таким і залишиться. Міський голова пояснив, що він не уповноважений ухвалювати рішення когось "пропускати".

Інформацію про місто передали колаборанти

Люди, яким вдалось виїхати з Ізюма, розповіли, що у ворогів є інформація про учасників АТО та ООС, органи місцевого самоврядування, бійців тероборони. Ці дані окупантам передали колаборанти.

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Окупанти почали заходити в місто ще 26 березня. Шлях їх показав депутат міськради від ОПЗЖ Анатолій Фомичевський. Мацокін каже, що це – людина з відверто проросійськими поглядами.